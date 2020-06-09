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Sekvan KÜDEN/CİZRE (Şırnak), (DHA)
Haber Giriş: 09.06.2020 - 11:08,Son Güncelleme:

Cizre'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya 5 tutuklama

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Cizre'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya 5 tutuklama
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ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 22 kişiden 5'i, tutuklandı.

Cizre'de pazar günü Gezme ve Özdek ailelerinin çocukları arasında çıkan kavgaya büyükler de dahil oldu. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, Nurettin Gezme ile Hacı Gezme yaşamını yitirdi, 14 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri, kavgaya karıştıkları iddiasıyla 22 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 12'si, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 10 kişi ise yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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