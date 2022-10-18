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Çizmenin başında umut nöbeti: "Yüreğim ağzımda bekledim"

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#Madenci#Çizme#Eş
Çizmenin başında umut nöbeti: Yüreğim ağzımda bekledim
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2022 07:00

Yaralanan madenci eşini hastane kapısında çizmesinin başında bekleyen Ceren Sümertaş, “Yüreğimiz ağzımızdaydı. Doktorlardan gelecek iyi haberdeydi kulağımız. Eşimin çizmesini bana teslim ettiler. Diğer ayağı ağrıdığı için ambulansta çıkarmışlar. Çok şükür şu an durumu iyi” dedi.

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41 işçinin hayatını kaybettiği Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ndeki grizu patlamasında yaralanan 11 işçi çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Ocaktan çıkarılarak Bartın Devlet Hastanesi'ne götürülen 27 yaşındaki madenci Burak Sümertaş da onlardan biriydi. Patlama haberiyle hemen sahaya giden eşi Ceren Sümertaş (26), yaralandığını öğrenir öğrenmez de hastaneye koştu.

Çizmenin başında umut nöbeti: Yüreğim ağzımda bekledim

BANA TESLİM ETTİLER

Ona kapıda eşinin çizmesinin tekini verdiler. O da çizmenin başında umut nöbetine başladı. madenci eşi o endişeli bekleyişi şu sözlerle anlattı: "Şu an çok şükür iyi, normal odaya alındı. Yüreğimiz ağzımızda bekledik ama şu an iyi. Eşimin çizmesiydi, bana teslim ettiler. Diğer ayağı ağrıdığı için ambulansta çıkarmışlar. O yüzden diğeri yok. Şehitlerimizin yakınlarının başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun."

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ÇİZME EVDE

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Çizmeyi atmadığını söyleyen Sümertaş, "Vücudunda herhangi bir şey yok. Maskesini takmış. Nefes almaya başlayınca biraz yürümüş. Öyle anlatıyor. Çok arkadaşını görmüş, biraz onları düşünüyor. İhmal diyoruz ama sonuçta ecel. ÇİZME şu an evde, atmadım. Kendisi isterse atarım" diye konuştu.

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#Madenci#Çizme#Eş

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