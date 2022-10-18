Çizmenin başında umut nöbeti: "Yüreğim ağzımda bekledim"

Haberin Devamı

41 işçinin hayatını kaybettiği Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ndeki grizu patlamasında yaralanan 11 işçi çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Ocaktan çıkarılarak Bartın Devlet Hastanesi'ne götürülen 27 yaşındaki madenci Burak Sümertaş da onlardan biriydi. Patlama haberiyle hemen sahaya giden eşi Ceren Sümertaş (26), yaralandığını öğrenir öğrenmez de hastaneye koştu.

BANA TESLİM ETTİLER

Ona kapıda eşinin çizmesinin tekini verdiler. O da çizmenin başında umut nöbetine başladı. madenci eşi o endişeli bekleyişi şu sözlerle anlattı: "Şu an çok şükür iyi, normal odaya alındı. Yüreğimiz ağzımızda bekledik ama şu an iyi. Eşimin çizmesiydi, bana teslim ettiler. Diğer ayağı ağrıdığı için ambulansta çıkarmışlar. O yüzden diğeri yok. Şehitlerimizin yakınlarının başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun."

Gözden Kaçmasın Ağabeyin en zor anı... Eşyaları yakınlarına teslim edildi Haberi Görüntüle

ÇİZME EVDE

Haberin Devamı

Çizmeyi atmadığını söyleyen Sümertaş, "Vücudunda herhangi bir şey yok. Maskesini takmış. Nefes almaya başlayınca biraz yürümüş. Öyle anlatıyor. Çok arkadaşını görmüş, biraz onları düşünüyor. İhmal diyoruz ama sonuçta ecel. ÇİZME şu an evde, atmadım. Kendisi isterse atarım" diye konuştu.