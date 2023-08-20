Çizmeli Kıbrıs mesajı: Kıbrıs Türk’tür

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MHP’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan ‘Kıbrıs Türk’tür’ başlıklı bir videoda ise Bahçeli’nin çizmeleriyle odasında yürüdüğü görüldü. MHP Lideri’nin yazılı açıklamasında ise özetle şu satırlara yer verildi:

BM DERHAL VAZGEÇMELİ

“Kıbrıs’ta Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne ulaşımı kolaylaştırmak için hazırlanan yol projesine, nereye ve kimlere hizmet ettiği az çok belli olan BM Barış Gücü’nün haksız ve hukuksuz şekilde müdahil olması tam manasıyla ilkelliktir. Pile halkının taleplerini karşılamak amacıyla KKTC hükümetinin yol yapım faaliyetine Barış Gücü’nün karşı çıkması, beton blokların proje sahasına yerleştirilmesi kaos ve kutuplaşmaya açıktan destek olmak ve çanak tutmaktır. BM, Rumların karanlık emellerine hizmetten, Kıbrıs’ın barış ve huzurunu bozucu teşebbüslerden derhal vazgeçmelidir. Aksi halde sözde Barış Gücü’nün varlığı gayri meşru sayılacak, nitekim hiçbir saygınlığı ve bağlayıcılığı da kalmayacaktır. Unutulmamalıdır ki, şartlar ne olursa olsun Türkiye, KKTC ile güçlü dayanışmasını sonuna kadar sürdürecek, kardeşlik köprülerini titizlikle koruyacaktır. Uluslararası hukuktan kaynaklanan hakların çiğnenmesine de göz yumulmayacaktır.

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TERÖRİZMİN KULUÇKASI

ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG’li teröristlere silah eğitimi vermesi Kamışlı’da terör örgütüyle tatbikat düzenlemesi sınırlarımızın mücavir alanlarına yuvalanmış düşmanlığın ayan beyan göstergesidir. ABD’nin sabırları taşıran sözde taktik ve stratejik adımları terörizme kuluçka işlevi görmektedir. Dostluk ve müttefiklik ilişkilerini pervasızca çiğnemektedir. Geldiğimiz bu aşamada terörle mücadele esas itibariyle arkasındaki güçlerle mücadeleye sabitlenmiş ve kilitlenmiştir. ABD’nin eğitip donattığı teröristleri Suriye’nin petrol varlığı etrafında konuşlandırması kan dökerek kaynak devşirmenin şeytani formülüdür.

HER İHANETİN KOÇBAŞI

Bu kapsamda Türkiye’ye sıkılan her kurşunun, yapılan her ihanetin koçbaşı ABD’dir. MHP, ABD’yi terörle arasına mesafe koymaya ve Suriye’den çekilmeye davet etmektedir. Şayet sınırlarımızın diğer bölgelerinde, ABD takviyeli husumet kuşatması devam ederse günü geldiğinde akıbetin nelere yol açacağını, iki ülke arasındaki görüş ve temas hattındaki mesafenin sıfıra düşmesi halinde nasıl bir hesaplaşmanın yaşanacağını bugünden kestirmek mümkün olmayacaktır. Terörle aynı hizada bulunan, aynı hedefte buluşan hangi ülke varsa aklını başına alması tarihi önemdedir.”