×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Çizginin ustası Antalya’da

Güncelleme Tarihi:

#Latif Demirci#Sergi#ANTALYA
Çizginin ustası Antalya’da
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2025 07:00

2022 yılında yaşamını kaybeden Türkiye’nin önde gelen karikatüristlerinden Latif Demirci için hazırlanan retrospektif “Yazan-Çizen Latif Demirci” sergisi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı’na bağlı Antalya Kültür Sanat’ta açıldı.

Haberin Devamı

Sanatçının 1975’te Gırgır dergisinde başlayan üretim sürecinden 2022’de yayımlanan son karikatürüne kadar uzanan zengin arşivinden seçilmiş eserlerin yer aldığı sergi, geçen yıl İş Sanat tarafından hem İstanbul’da hem de Ankara’da sanatseverlerle buluşmuştu. Orijinal karikatürler, yayımlanmış halleri, albümleri, daha önce görülmemiş suluboya çalışmaları ve çizim defterlerinin yanı sıra günlük karikatürler ve çeşitli illüstrasyonları bir araya getiren sergi, her iki şehirde de yoğun ilgi gördü. Küratörlüğünü sanatçının kızı Yasemin Demirci ile gazeteci İhsan Yılmaz’ın üstlendiği sergi, şimdi Antalya’da meraklılarıyla buluşuyor. Demirci’nin yarım asırlık sanat yolculuğunu ele alan sergi, 19 Ekim’de ziyaretçilerini bekliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Latif Demirci#Sergi#ANTALYA

BAKMADAN GEÇME!