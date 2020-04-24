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EĞİTİM SERVİSİ
Haber Giriş: 24.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Çizgi çocuklar makama değil sosyal medyaya oturdu

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Çizgi çocuklar makama değil sosyal medyaya oturdu
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan’da sosyal medya hesabını bir günlüğüne çizgi çocuklara bıraktı.

Bakan Selçuk devir teslimi sosyal medya hesabında sevimli bir görselle paylaştı. Çizgi çocuklar Bakan’ın hesabından “Evden çıkabilseydik bugün gelip Ziya Öğretmenimizin koltuğuna oturacaktık. Çıkamadığımız için biz de sosyal medyasına oturduk. Bugün buradayız. Kutlamaları buradan alalım. Kendi kendimizin bayramını kutlayarak başlayalım. Hepimize iyi bayramlaaaaaaar” mesajını paylaştı.

Çizgi çocuklar makama değil sosyal medyaya oturdu

ANITKABİR’E DE GİTTİLER

Bakan Selçuk Anıtkabir ziyaretini de çizgi çocuklarla birlikte yaptı. Selçuk hesabından, “Ziya Öğretmenimizle birlikte Atamızın huzurundayız” mesajı paylaşıldı.

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