Çizgi çocuklar makama değil sosyal medyaya oturdu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan’da sosyal medya hesabını bir günlüğüne çizgi çocuklara bıraktı.
Bakan Selçuk devir teslimi sosyal medya hesabında sevimli bir görselle paylaştı. Çizgi çocuklar Bakan’ın hesabından “Evden çıkabilseydik bugün gelip Ziya Öğretmenimizin koltuğuna oturacaktık. Çıkamadığımız için biz de sosyal medyasına oturduk. Bugün buradayız. Kutlamaları buradan alalım. Kendi kendimizin bayramını kutlayarak başlayalım. Hepimize iyi bayramlaaaaaaar” mesajını paylaştı.
ANITKABİR’E DE GİTTİLER
Bakan Selçuk Anıtkabir ziyaretini de çizgi çocuklarla birlikte yaptı. Selçuk hesabından, “Ziya Öğretmenimizle birlikte Atamızın huzurundayız” mesajı paylaşıldı.
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