Çizgi çocuklar makama değil sosyal medyaya oturdu

Bakan Selçuk devir teslimi sosyal medya hesabında sevimli bir görselle paylaştı. Çizgi çocuklar Bakan’ın hesabından “Evden çıkabilseydik bugün gelip Ziya Öğretmenimizin koltuğuna oturacaktık. Çıkamadığımız için biz de sosyal medyasına oturduk. Bugün buradayız. Kutlamaları buradan alalım. Kendi kendimizin bayramını kutlayarak başlayalım. Hepimize iyi bayramlaaaaaaar” mesajını paylaştı.

ANITKABİR’E DE GİTTİLER

Bakan Selçuk Anıtkabir ziyaretini de çizgi çocuklarla birlikte yaptı. Selçuk hesabından, “Ziya Öğretmenimizle birlikte Atamızın huzurundayız” mesajı paylaşıldı.