Çize çize vurgun

İstanbul’da, araç kiralama şirketinden otomobil kiralayan bir kişi, aracın teslim edilmesine sayılı günler kala çizildiğini fark etti. Araç kiralama şirketi, otomobilin çizildiğini, hasar olduğunu, karttan çekilen depozitonun geri ödenemeyeceğini söyledi. Aracı kiralayan kişi kamera görüntüsünü incelediğinde bir kişinin otomobile yaklaşarak aracı çizdiğini gördü. Benzer şekilde yaşanan olayların ardından araç kiralayan mağdur kişiler internet ortamında bir araya geldi ve polise başvurdu. Yapılan başvurunun ardından Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptıkları araştırmada, araçların çizildiği yerlerdeki kamera görüntülerini topladı. Kamera görüntülerinde, araçları çizen kişilerin kiralama şirketiyle bağlantılı olduklarını belirledi.

145 MAĞDUR ŞİKÂYETÇİ

Yapılan araştırmaya göre, araç kiralama şirketleri merkezli dolandırıcılık olayında, araç kiralama şirketleri araçları kiraladıktan sonra GPS’ten takip ediyordu. Araçların teslim edilmesine birkaç gün kala kiralama şirketinden bir kişi GPS’ten tespit edilen aracın bulunduğu yere gidiyordu. Aracın kaportasını anahtarla çizerek uzaklaşıyordu. Kiralama şirketi de araçlarda hasar olduğunu söyleyerek banka kartlarından çekilen depozitoyu geri ödemiyordu. Polis, aynı şekilde dolandırıcılık yapan 4 araç kiralama şirketi tespit etti. Şirketlerin 550 kiralama sözleşmesi yaptığı belirlenirken, 145 kişi kiralama şirketlerinden şikâyetçi oldu.

ÖZEL HAREKÂTLI OPERASYON

Yaklaşık 3 milyon TL vurgun yaptığı belirlenen kiralama şirketlerine yönelik geçtiğimiz cuma günü operasyon başlatıldı. Özel Harekât Timleri’nin de desteğiyle gerçekleşen operasyondaki aramalarda, 3 tabanca, çok sayıda mermi, 6 POS cihazı, 4 dizüstü bilgisayar, 32 cep telefonu ve 700 bin TL değerinde senet ele geçti. Emniyette sorguları tamamlanan 22 kişi adliyeye sevk edildi.