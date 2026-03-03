×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Çizdiği resim görenleri duygulandırdı | Belediye başkanından üniversite öğrencisine hediye

Güncelleme Tarihi:

#Duvar Resmi#Grafiti Sanatı#Samsun Büyükşehir Belediyesi
Çizdiği resim görenleri duygulandırdı | Belediye başkanından üniversite öğrencisine hediye
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2026 17:38

Samsun’da Şehit Gökhan Bayram’ın portresini mahalle duvarına grafiti olarak işleyen üniversite öğrencisi, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’dan gelen teşekkür telefonu ve hediye ile büyük mutluluk yaşadı.

Haberin Devamı

Ege Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Samsunlu Ahmet Hakan Köse, doğup büyüdüğü İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi’nde anlamlı bir çalışmaya imza attı. Mahalle gençlerinin talebi üzerine duvar resmi hazırlamaya başlayan Köse, aynı sokakta yaşamış ve koyu bir Samsunspor taraftarı olan şehit Gökhan Bayram’ın anısını yaşatmaya karar verdi.

Çizdiği resim görenleri duygulandırdı | Belediye başkanından üniversite öğrencisine hediye

Samsunspor’un otobüs kazasının yıl dönümünde kullanılan gri, siyah ve kırmızı tonları tercih eden Köse, "Kuzeyin Kralı" etiketli tasarımı iki okul arasındaki alanda gençlere rol model oluşturması amacıyla hazırladığını söyledi. Bayram’ın mahallede gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışan, spor yaptıran ve örnek alınan bir ağabey olduğunu belirten Köse, aradan 8 yıl geçmesine rağmen anılarının hâlâ yaşatıldığını ifade etti.

Haberin Devamı

Çizdiği resim görenleri duygulandırdı | Belediye başkanından üniversite öğrencisine hediye

Mahalleliyle birlikte 14,5 metrelik duvarın yükseltildiğini ve çalışmanın olumsuz hava şartlarına rağmen 4 günde tamamlandığını aktaran Köse, şehidin babaannesinin resmi tesadüfen görerek yanına geldiğini ve o anın kendisi için unutulmaz olduğunu dile getirdi.

Çizdiği resim görenleri duygulandırdı | Belediye başkanından üniversite öğrencisine hediye

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Başkan Halit Doğan’ın özel kalemi tarafından arandığını belirten genç sanatçı, teşekkür telefonu ve gönderilen hediyenin kendisini duygulandırdığını söyledi. Köse, çalışmayı herhangi bir karşılık beklemeden mahalleliyle birlikte gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Duvar Resmi#Grafiti Sanatı#Samsun Büyükşehir Belediyesi

BAKMADAN GEÇME!