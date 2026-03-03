Çizdiği resim görenleri duygulandırdı | Belediye başkanından üniversite öğrencisine hediye

Haberin Devamı

Ege Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Samsunlu Ahmet Hakan Köse, doğup büyüdüğü İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi’nde anlamlı bir çalışmaya imza attı. Mahalle gençlerinin talebi üzerine duvar resmi hazırlamaya başlayan Köse, aynı sokakta yaşamış ve koyu bir Samsunspor taraftarı olan şehit Gökhan Bayram’ın anısını yaşatmaya karar verdi.

Samsunspor’un otobüs kazasının yıl dönümünde kullanılan gri, siyah ve kırmızı tonları tercih eden Köse, "Kuzeyin Kralı" etiketli tasarımı iki okul arasındaki alanda gençlere rol model oluşturması amacıyla hazırladığını söyledi. Bayram’ın mahallede gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışan, spor yaptıran ve örnek alınan bir ağabey olduğunu belirten Köse, aradan 8 yıl geçmesine rağmen anılarının hâlâ yaşatıldığını ifade etti.

Mahalleliyle birlikte 14,5 metrelik duvarın yükseltildiğini ve çalışmanın olumsuz hava şartlarına rağmen 4 günde tamamlandığını aktaran Köse, şehidin babaannesinin resmi tesadüfen görerek yanına geldiğini ve o anın kendisi için unutulmaz olduğunu dile getirdi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Başkan Halit Doğan’ın özel kalemi tarafından arandığını belirten genç sanatçı, teşekkür telefonu ve gönderilen hediyenin kendisini duygulandırdığını söyledi. Köse, çalışmayı herhangi bir karşılık beklemeden mahalleliyle birlikte gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.