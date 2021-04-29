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HaberlerGündem HaberleriÇivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, ikinci kez koronavirüse yakalandı
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Tunay YAZICI/ ÇİVRİL (Denizli) (DHA)
Haber Giriş: 29.04.2021 - 11:50 | Son Güncelleme:

Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, ikinci kez koronavirüse yakalandı

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Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, ikinci kez koronavirüse yakalandı

Denizli'nin Çivril ilçesi belediye başkanı Niyazi Vural, ikinci kez koronavirüse yakalandı. Karantinaya alınan Vural'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Çivril Belediye Başkanı AK Parti'li Niyazi Vural, geçen salı günü halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti. Vural'a burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. İkinci kez koronavirüse yakalanan ve evinde karantinaya giren Vural'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Vural, geçen ekim ayında koronavirüs tanısı konması sonrası karantinaya alınmıştı.

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