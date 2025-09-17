×
Çivi yazılı tabletlerde Hititlerin ‘kuş falı’

Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2025 07:00

Hitit yerleşim yeri olan Sivas’taki Kayalıpınar’da 56 çivi yazılı tablet ve 22 mühür baskısı bulundu. ‘Kuş falı’nı anlatan küçük çivi yazılı tabletler ile krallar, prensler, prensesler, değişik rütbedeki memurlar ve rahiplerin mühür baskıları ortaya çıkarıldı.

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde yer alan ve eski adı ‘Samuha’ olan Hitit yerleşim yeri Kayalıpınar’da yapılan kazılarda bu sezon tamamlandı. Önceki dönemlerdeki kazılarda, eski Asur Ticaret Kolonileri Çağı, Hitit, Roma ve Bizans dönemlerine ait yapı izleri, Roma ve Erken Bizans dönemleri kalıntıları ortaya çıkartılırken, bu dönem kazılarında ise Hitit kralları, prensler, prensesler ve değişik rütbedeki memurlar ve rahiplere ait 22 mühür baskısı ile kuş falını anlatan 56 çivi yazılı tablet bulundu.

İYİ VE KÖTÜYÜ HABER EDİYOR

Kazı Başkanı Doç. Dr. Çiğdem Maner, bulunan tabletlerin içeriğinde çok ilginç konuların ele alındığını belirterek şu bilgileri verdi: “Hititler genelde iyi veya kötünün tanrılardan geldiğine inandıkları için kehanet ve fal baktırıyorlardı. Hitit krallarının veliaht, küçük veliaht, küçük kız çocuklarını soruşturan ve yorumlayan fal metinlerinin olduğu çivi yazılı tabletleri kazıda ilk kez bulduk. Kuş falları muşen falı olarak biliniyor. Özellikle iyi veya kötü, olumlu, olumsuz olayları yorumlayabilmek için bakılıyordu. Kuş falı, Hitit dünyasında bakılan üç fal türünden biridir. Lumuşenl (fal bakan görevli) olarak bilinen kişiler ise  genellikle rahiplerden oluşuyor.

KRALİYET MÜHÜRLERİ

Devlet arşivlerinde bulduğumuz fal metinleri, bu görevliler hakkında da bilgi veriyor ve o yapıda barındıklarını gösteriyor. Bulduğumuz çivi yazılı metinler Hitit siyaseti ve kültürel tarihi hakkında yeni bilgiler sağlayacak. 22 mühür baskı kraliyet ailesi ve değişik rütbedeki memurlar hakkında bilgi veriyor. Bulunan eserler arasında büyük kral 3. Hattuşili’nin oğlu 4. Tuthaliya’nın, ordu katibinin, ülke beyi Rahip Kantuzzili’nin, prens ve prensesler ile değişik rütbedeki katiplerin mühür baskıları yer alıyor.” 

