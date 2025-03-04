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Civciv 15 günlük olunca sahibi gözlerine inanamadı: Yeğeni fark etti | "Ünlü olunca ismini 'Ünlü' koyduk"

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#Civciv#Mersin#Tavuk
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 11:42

Mersin'de dünyaya gelen bir civciv, kafasında bulunan ay yıldız figürüyle görenlerin ilgisini çekti. Hilal ve yıldızı bir hayvanın başında ilk defa gördüklerini belirten sahibi Emine Göçer, bu durumun ilgilerini daha fazla çektiklerini, o yüzden civcive de 'Ünlü' ismini verdiklerini söyledi.

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Erdemli ilçesi Kargıcak Mahallesi'nde ailesiyle çiftçilik yapan Emine Göçer'in beslediği tavuklardan aldığı yumurtalardan civcivleri oldu. Dünyaya gelen civcivlerden birinin kafasının üzerinde ay yıldız figürü belirdi. Türk bayrağını simgeleyen hilal ve yıldızı, civcivleri merak edip görmeye gelen Göçer'in yeğeni fark etti.

Civciv 15 günlük olunca sahibi gözlerine inanamadı: Yeğeni fark etti | Ünlü olunca ismini Ünlü koyduk

Sosyal medyaya fotoğrafı atılan ve çok sayıda beğeni alan civcive aile, 'Ünlü' ismini verdi. 15 günlük olan civcivlerini büyütmeye çalışan Göçer, onun bir tavuk olmasını beklediğini söyledi.

Civciv 15 günlük olunca sahibi gözlerine inanamadı: Yeğeni fark etti | Ünlü olunca ismini Ünlü koyduk

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"YEĞENİM SÖYLEYİNCE HİLAL VE YILDIZ OLDUĞUNU FARK ETTİK"

Civcivlerinin kendi tavuklarının yumurtasından dünyaya geldiğini ve 15 günlük olduklarını belirten Emine Göçer, "Gelen yeğenim civcivler büyüdü mü diye bakınca onun dikkatini çekti. Bizim dikkatimizi çekmemişti. Yeğenim söyleyince üzerinde hilal ve yıldız olduğunu fark ettik. Sevdik ama bizim için hepsi aynı civcivler, değişen bir şey yok, sadece daha çok ilgimizi çekti. İsmini de biraz meşhur olunca 'Ünlü' koyduk" dedi.

Civciv 15 günlük olunca sahibi gözlerine inanamadı: Yeğeni fark etti | Ünlü olunca ismini Ünlü koyduk

Daha önce yeni doğan küçükbaş hayvanlarda değişiklik gördüğünü de anlatan Göçer, "3 ayaklı olanı, tüysüz olanı, çift başlı olanı duyduk ama tavukta hiç görmemiştik. Bir başka civcivimizde de kılıç gibi bir deseni fark ettik" diye konuştu.

Civciv 15 günlük olunca sahibi gözlerine inanamadı: Yeğeni fark etti | Ünlü olunca ismini Ünlü koyduk

Civciv 15 günlük olunca sahibi gözlerine inanamadı: Yeğeni fark etti | Ünlü olunca ismini Ünlü koyduk

Civciv 15 günlük olunca sahibi gözlerine inanamadı: Yeğeni fark etti | Ünlü olunca ismini Ünlü koyduk

Civciv 15 günlük olunca sahibi gözlerine inanamadı: Yeğeni fark etti | Ünlü olunca ismini Ünlü koyduk

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#Civciv#Mersin#Tavuk

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