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'Cirrocumulus' bulutları görsel şölen oluşturdu

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#İstanbul#Bulut#Cirrocumulus
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2022 12:59

İstanbul'da dün gökyüzü 'Cirrocumulus' bulutlarıyla kaplandı. Taneli yapısıyla dikkat çeken bulutlar gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

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İstanbul'da dün akşamüstü gökyüzü 'Cirrocumulus' adı verilen bulutlarla kaplandı. Yüksek bulut tipi olan 'Cirrocumulus', mevsime bağlı düşük sıcaklıklar nedeniyle ortaya çıkabiliyor. Buz kristallerinden oluşan taneli yapısı nedeniyle etkileyici bir görüntü oluşturan bulutlar, sosyal medyada en çok paylaşılan görseller arasına girdi. 

"İÇERİSİNDE BUZ KRİSTALLERİ VAR"

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, 'Cirrocumulus' bulutunun yukarı seviyede, troposferin en üst tabakasında oluştuğunu belirterek, "Havanın soğuk olmasıyla tabi ki ilişkili, yukarı seviyede ısıda bir kararsızlık oluşmasıyla tanımlanır. Bu bulutlar çok incedir. İçerisinde buz kristalleri ve aşırı soğuk su tanecikleri vardır. Birleşirlerse yoğunlaşma, yoğuşma taneciklerinin oluşmasıyla birlikte kristallerin büyümesi söz konusu olur. Gizli ısı açığa çıkartarak bölgede bulut oluşumuna sebep olur. Bulut oluşumuyla birlikte yaklaşık başparmak büyüklüğünde, kümelenmiş bu bulutları yaklaşık 6-12 kilometre arasında görürüz" dedi. Demirhan, "Bu bulutlar oluşumları sırasında yağışa sebep olmazlar, eğer biraz daha kalınlaşırlarsa akşam saatlerinde kuvvetli sağanak yağışa sebep olurlar." diye konuştu.

Cirrocumulus bulutları görsel şölen oluşturdu

Cirrocumulus bulutları görsel şölen oluşturdu

Cirrocumulus bulutları görsel şölen oluşturdu

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#İstanbul#Bulut#Cirrocumulus

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