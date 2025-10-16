‘Çirkinler’ ve ‘Daltonlar’ çökertildi

Haberin Devamı

Yıldırım ilçesinde bir iş yerinin kundaklanma olayının, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Zuhat Altunç liderliğindeki ‘Çirkinler’ suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Müşteki B.S.’yi tehdit ederek haksız kazanç sağlamaya çalışan, liderliğini Beratcan Gökdemir’in yaptığı ‘Daltonlar’ suç örgütü üyesi 6 şüpheli de operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Nilüfer ilçesinde ise liderliğini Nurettin Yıldız’ın yaptığı örgüt tarafından bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırının faili 6 şüpheli de mahkemede tutuklandı. Gemlik’te de suç örgütüne ait çok sayıda silah ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.