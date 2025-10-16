×
‘Çirkinler’ ve ‘Daltonlar’ çökertildi

Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2025 07:00

BURSA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin, 5 ilde eşzamanlı düzenlediği operasyonlarda, ‘Çirkinler’ ve ‘Daltonlar’ suç örgütü ile Nurettin Yıldız liderliğindeki silahlı yapılanmaya darbe vuruldu.

Yıldırım ilçesinde bir iş yerinin kundaklanma olayının, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Zuhat Altunç liderliğindeki ‘Çirkinler’ suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Müşteki B.S.’yi tehdit ederek haksız kazanç sağlamaya çalışan, liderliğini Beratcan Gökdemir’in yaptığı ‘Daltonlar’ suç örgütü üyesi 6 şüpheli de operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Nilüfer ilçesinde ise liderliğini Nurettin Yıldız’ın yaptığı örgüt tarafından bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırının faili 6 şüpheli de mahkemede tutuklandı. Gemlik’te de suç örgütüne ait çok sayıda silah ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

