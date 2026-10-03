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'Çirkinler' suç örgütüne operasyonda 5 şüpheliye tutuklama talebi

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#Çirkinler Suç Örgütü#Yeni Nesil Suç#Pırlanta Firması Tehdit
Çirkinler suç örgütüne operasyonda 5 şüpheliye tutuklama talebi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2026 21:13

BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda 'Çirkinler' olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, kamuoyunda 'Yeni Nesil Silahlı Suç Örgütleri' olarak bilinen yapılanmalara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'Çirkinler' olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, bir pırlanta firmasının sahiplerine örgüt adına yurt dışı menşeli telefon numaralarından yağma amacıyla tehdit içerikli mesajlar gönderildiği tespit edildi. Şikayetçi M.D’nin konakladığı otele örgüt üyelerinin geldiği, otel görevlisine kişisel bilgilerini vererek örgütün korkutucu gücünü hissettirmeye çalıştıkları belirlendi. Aynı sırada şikayetçi M.D’nin kullandığı telefona da yurt dışı menşeli numaralardan tehdit mesajları gönderildiği tespit edildi.

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Çirkinler suç örgütüne operasyonda 5 şüpheliye tutuklama talebi

5 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda eylemde yer aldığı belirlenen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. El konulan dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde ise tehdit ve yağma eylemine ilişkin örgütsel nitelikte yazışmalar bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Çirkinler suç örgütüne operasyonda 5 şüpheliye tutuklama talebi

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#Çirkinler Suç Örgütü#Yeni Nesil Suç#Pırlanta Firması Tehdit

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