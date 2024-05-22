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'Çirkinler' suç örgütüne operasyon: 5 kişi tutuklandı

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#Antalya#Çirkinler Çetesi#Tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 17:21

Antalya'da 1 kişiye silahlı eylem hazrlığında olduğu belirlenen 'Çirkinler' adlı suç örgütü üyesi 6 kişi suçüstü yakalandı. Çete üyelerinden 5'i tutuklandı.

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Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, il dışında birden fazla cinayet, silahlı tehdit, kurşunlama ve uyuşturucu ticareti olayına karışan, 'Çirkinler' olarak bilinen, çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün 6 üyesinin kente gelerek, bir vatandaşa yönelik silahlı eylem hazırlığında olduğunu belirledi. Emniyet görevlileri, 6 çete üyesini suçüstü yakalayıp gözaltına aldı. Yapılan operasyon kapsamında 4 silah ile bu silahlara ait şarjör ve fişek ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen 6 şüpheliden 5’i tutuklandı.

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#Antalya#Çirkinler Çetesi#Tutuklama

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