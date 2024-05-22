'Çirkinler' suç örgütüne operasyon: 5 kişi tutuklandı

Haberin Devamı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, il dışında birden fazla cinayet, silahlı tehdit, kurşunlama ve uyuşturucu ticareti olayına karışan, 'Çirkinler' olarak bilinen, çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün 6 üyesinin kente gelerek, bir vatandaşa yönelik silahlı eylem hazırlığında olduğunu belirledi. Emniyet görevlileri, 6 çete üyesini suçüstü yakalayıp gözaltına aldı. Yapılan operasyon kapsamında 4 silah ile bu silahlara ait şarjör ve fişek ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen 6 şüpheliden 5’i tutuklandı.