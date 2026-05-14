Çirkin saldırılara Meclis’ten ortak tepki

Haberin Devamı

TROLLER VASITASIYLA

- Bahadır Yenişehirlioğlu (AK Parti Grup Başkanvekili): Siyaset kurumu son derece değerli ve özenle korumamız gereken bir alan. Fakat muhalefet ya da iktidar ayrımı gözetmeksizin siyaset kurumunu aşağılara çekmeye çalışan ve bu noktada troller vasıtasıyla ciddi manada saldırılar gerçekleştiren bir vakayla da karşı karşıyayız. Hatta bazen şüyuu vukuundan beter hadiselerle karşılaşıyoruz, bunlar buradan dile getirmekten bile hicap duyduğumuz hadiseler. Bu tip söylemlerin çok çirkin olduğunu, el birliğiyle siyaset kurumunun seviyesini aşağı çekmeye çalışanlara ve bu siyasi kurumu halk nezdinde de itibarsız göstermeye çalışanlara karşı birliktelik arz edeceğimizi ortaya koyuyorum.

- Gökhan Günaydın (CHP Grup Başkanvekili: Büyük bir ikili hukuk sistemi içerisinde iftira kampanyalarına muhatap olarak bir kumpas dönemini yaşıyoruz. Bir iğrenç gazetecilik geleneği doğdu. Satılık tetikçiler çakarlı araçlarla memlekete hava atıyorlar. Ve onlar diyorlar ki ‘CHP’de şu, şu, şu kadın milletvekilleri, şu, şu erkek milletvekilleri, bilmem ne otelde bilmem ne yapıyorlar’. Bu alçaklıktır. Sen benim ‘Cep telefonları pahalıdır’ diye kurduğum siteyi ‘Milli güvenliğe aykırıdır’ diye kapattırıyorsun ama o alçak iftiracıları susturmuyorsun. O halde mesele onlara ilişkin bir ahlaksızlık değil, onları kullananlara ilişkin ahlaksızlıktır. Tarih bunları yazıyor.

Haberin Devamı

- Filiz Kılıç (MHP Grup Başkanvekili: Sayın milletvekilleri, basında giderek yaygınlaşan mesnetsiz iddialar ve yalan haberler inandığımız temiz siyaset anlayışıyla taban tabana zıttır. Hedefi ister biz olalım ister bir başkası, iftiralar üzerinden yapay gündemler yaratanları, bu çirkin karalama kampanyalarından beslenenleri ve onlara arka çıkan tüm odakları en güçlü şekilde kınıyoruz.

- İdris Şahin (DEVA Partisi): Ahlaksızlıktır, ahlaksızlıktır.

- Turhan Çömez (İYİ Parti Grup Başkanvekili): Parlamento çatısı altında bulunan saygıdeğer milletvekilleriyle ilgili son derece fütursuz, son derece seviyesiz, hiçbirimizin, iktidar-muhalefet, kabul edemeyeceği şekilde ahlaksızca ve pespaye yayınlar yapıldığını ifade ettiler. Bu yüce çatıyı, parlamentoyu, millet iradesinin tecelligâhı olan bu yüce çatıyı ve bu çatı altında görev yapan her bir milletvekilinin, millet adına vazife yapan her bir milletvekilinin saygınlığını ve onurunu korumak hepimizin vazifesidir. Buradan iktidara sesleniyorum. Bu, bir siyasi parti meselesi değildir. Bu, bir ahlaksızlıktır. Bu pespayeliktir. Buna vaziyet alın, buna tavır alın. Parlamentonun saygınlığını, onurunu ve saygınlığını korumak için hep beraber gayret edelim.

Haberin Devamı

- Pervin Buldan (TBMM Başkanvekili): Özellikle kadın milletvekilleri başta olmak üzere hiçbir milletvekili arkadaşımıza kurulan kumpası, yapılan iftirayı kabul etmiyoruz. Böylesi durumlarda özellikle Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’un hem söz söylemesinin hem milletvekillerimize sahip çıkmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bu konuyla ilgili hiçbir siyasi parti ayrımı yapmaksızın, kime yapılırsa yapılsın bunun karşısında duracağımızı da özellikle belirtmek istiyorum. Saldırıları, iftiraları asla kabul etmeyeceğiz .

- Sezai Temelli (DEM Parti Grup Başkanvekili): Gerçekten kabul edilmesi mümkün olmayan bir meseleyle karşı karşıyayız. Hepimiz tavrımızı çok net ortaya koymak zorundayız ve gerekli adımların atılması için de üzerimize düşen sorumluluğu almak zorundayız, çünkü bu durmayacak. Sosyal medyayı, medyayı kullanarak bu örgütlü bir saldırıdır. Şimdi tavır alma zamanıdır.

Haberin Devamı

CHP’li kadın milletvekilleri de yayınladıkları ortak bildiriyle kadın siyasetçilerin hedef alınmasına tepki göstererek, “Linç kampanyalarını kabul etmiyoruz” dediler.