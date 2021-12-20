Çirkin saldırı

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Aydın’ın Didim ilçesinde polis ekiplerinin önceki gece yaptıkları asayiş uygulamasında, alkollü halde araç kullandığı belirlenen Tahir D., gözaltına alınarak adli muayene için Didim Devlet Hastanesi’ne kontrole götürüldü. Kontrol sırasında Tahir D., acil serviste nöbetçi olan Dr. Doğancan Kılıç’a kafa attı. Aldığı kafa darbesiyle kaşı açılan Dr. Kılıç kanlar içinde kaldı. Polis ekipleri olaya müdahele ederken, kaşı yarılan doktora 5 dikiş atıldı. Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tahir D., çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest kaldı.

TEPKİ YAĞDI

Saldırganın serbest bırakılmasına tepki gösteren hastane çalışanları, “Adli makamlarca serbest kaldı. Sağlık çalışanlarına şiddet adeta teşvik ediliyor” dediler. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nün olayla ilgili ‘beyaz kod’ ve soruşturma süreçlerini başlattığı öğrenildi. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz doktora yapılan saldırıyı kınayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Prof. Dr. Şehsuvar Ertürk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Bu hekim, öğrencim, meslektaşım, evladım ve bizim şikâyet edebilecek kimsemiz yok. Ona bize bunu yaşatanlara, göz yumanlara lanet olsun” paylaşımında bulundu.

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'SERBEST BIRAKILMASI HEPİMİZİ YARALADI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter’dan “Görevli hekime karşı, adli kontrol için hastaneye polis eşliğinde getirilen bir kişi tarafından ağır şiddet suçu işlendi, arkadaşımıza dört dikiş atıldı. Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı. Başlatılacak yasal sürecin kararlı takipçisi olacağız” dedi.

'YETER ARTIK'

Saldırının şaşkınlığını yaşadığını belirten Dr. Doğancan Kılıç, “Şüphelinin yanına gidip hasta muayene yerine geçmesi için ‘Buyrun’ dedim. Bu sırada hiçbir neden yokken bana kafa attı. Sonrasında zaten kendisini muayene edemedim. Neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum, anlam veremedim. Adalet yerini bulmalı, artık sağlık çalışanlarına saldırı olmasın. Bu ilk değildi son da olmayacak, yeter artık” dedi.