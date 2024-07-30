Çirkin paylaşıma tepki yağdı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önceki akşam AK Parti Rize İl Teşkitalı’nın düzenlediği toplantı sırasında İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki kanlı saldırılarına tepki göstererek “Biz nasıl Karabağ’a girdiysek, nasıl Libya’ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da (İsrail’e) yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok” dedi.

Erdoğan’ın açıklamaları üzerine İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz, X sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin’in yan yana fotoğraflarıyla “Erdoğan, Saddam Hüseyin’in izinden gidiyor ve İsrail’e saldırı düzenleme tehdidinde bulunuyor. (Erdoğan) orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamalı” diye küstah bir paylaşım yaptı. Ankara’dan bu mesaja art arda tepkiler geldi.

HİTLER’İN SONU GİBİ

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- Dışişleri Bakanlığı: Soykırımcı Hitler’in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu’nun sonu da öyle olacak. Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek. İnsanlık, Filistinlilerin yanında duracak. Filistinlileri yok edemeyeceksiniz.

AKILDIŞI DAVRANIŞLAR

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: İsrail Dışişleri Bakanı’nın çirkin paylaşımı, yaptıkları katliamların hem uluslararası mahkemelerde hem de insanlığın vicdanında mahkûm olduğunu görerek, kapıldıkları korkuyla akıldışı davranışlara başvurduklarını göstermektedir. Bu ahlaksızlıkları, insanlık cephesiyle birlikte hareket eden Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı asla yolundan döndüremeyecektir. Türklerin tarihi de Müslümanların mazisi de bellidir. Geçmişimizde nasıl mazlumdan yana olup zalime karşı durduysak, gelecekte de bu duruşumuzdan zerrece taviz vermeyeceğiz. Ta ki Filistinliler özgür olana dek!

ŞİDDETLE KINIYORUM

- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Hastaneleri, sivil kampları, camileri, evleri ve okulları bombalayıp binlerce Filistinli kardeşimizi şehit eden soykırımcı İsrail devletinin hadsiz Dışişleri Bakanı’nı şiddetle kınıyorum.

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- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Cumhurbaşkanımıza dil uzatan, sözümona tehdit eden İsrail’in eli kanlı Bakanı’na söylenecek tek şey var; siz mazlumu ezmek, zulmetmek, kan dökmek, sebepsiz yere cana kıymak için el ovuşturan alçaklarsınız. Haddinizi aşmayın. Boyunuzdan büyük laf etmeyin. Altında kalırsınız.

HESABINI ER-GEÇ VERECEKLER

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Türkiye; insanlığın, adaletin, vicdanın, merhametin yıkılmaz kalesidir. Görünen o ki soykırımcı İsrail yönetimi telaşa düşmüş. Ne yapsalar boş, ne deseler beyhude. İşledikleri suçların hesabını tarih ve insanlık önünde er ya da geç muhakkak verecekler.

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- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Uluslararası hukuk tarafından vahşetleri tescillenen; ellerini bebek, çocuk, kadın ayırt etmeksizin kana bulamış işgalci İsrail’in Dışişleri Bakanı’nı kınıyor ve uyarıyorum. Döktüğünüz kanda boğulacaksınız ve Türkiye her zaman karşınızda olacak.

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Bu coğrafyayı kana bulamanızın karşısında duracağız. Siz, bir avuç katil ve soykırımcısınız.

HADSİZ VE KABUL EDİLEMEZ

- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: İşgal, zulüm ve soykırım politikalarıyla malul İsrail devletinin Dışişleri Bakanı’nın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hadsiz ve kabul edilemez açıklamalarını şiddetle kınıyor, Cumhurbaşkanımızın şahsında ve liderliğinde somutlaşan ve dünya ölçeğinde kabul gören adalet arayışının sonsuz destekçisi olduğumuzu bir kez daha en güçlü şekilde vurguluyoruz. Haksızlığın her çeşidine karşı güçlü bir mücadele bilincini ifade eden bu liderlik, hiç kuşku yok ki özgür ve adil bir dünyanın inşasını muştulayan Türkiye Yüzyılı idealine hayat verecek, mağdur ve mazlum halkların en güçlü sesi olacaktır.

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SOYKIRIMI DURDURUN

- İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hayatını adaletsizlik ve zulümle mücadeleye adamıştır. Her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız kimsenin korkutabileceği ya da susturabileceği bir lider değildir. İsrail hükümeti ve kabine üyeleri Filistin’de devam eden soykırımın aktif iştirakçileridir. Batı başkentlerinde Netanyahu’yu utanmadan ve durmadan alkışlayanlar bölgemizi daha büyük bir kaosa sürüklemektedirler. İsrail’e mesajımız gayet açıktır: Kalıcı barış ve güvenlik istiyorsanız soykırımı durdurun ve Filistin’in egemenliğini kabul edin. İsrail’i yönetenler bölgemizi daimi bir savaşa mahkûm etmektedir.

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GÜNÜMÜZÜN HİTLERLERİ

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Uluslararası Adalet Divanı önünde soykırım ve savaş suçlarıyla yargılanan, Gazze’de kalıcı ateşkes ve barış yerine çatışmaları bölgeye yaymaya çalışan, insani değerlerin içini boşaltan Netanyahu yönetiminden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeler yok hükmündedir. Köklü geleneği olan demokratik bir hukuk devleti olarak; mazlum Filistin halkını, hangi dinden olursa olsun herkes için adaleti, bölgesel istikrarı ve küresel barışı savunmaya devam edeceğiz. İnsanlık er geç kazanacak. Günümüzün Hitlerleri ve Nazi zihniyetlilerinin sonu ise tarihte yaşanandan farklı olmayacak.

BÜYÜK TELAŞ İÇİNDELER

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur. Bu haklı sesi bastırmak isteyen, başta İsrail olmak üzere uluslararası siyonist çevreler büyük bir telaş içindeler. Tarih bütün soykırımcılar ve destekçileri için aynı şekilde sonuçlanmıştır.

TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE...

- Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç: Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan mazlum insanların yanında olduğu sürece bu katiller çıldırmaya devam edecektir. Hadsiz ve küstah açıklamalarıyla hakkı ve mazlumları savunan sesimizi bastıracaklarını zannediyorlar. Ancak Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşları her zaman mazlumun yanında olacaktır. Netanyahu ve kabinesinin üyeleri bütün soykırımcılar gibi tarihin çöplüklerinde kendilerini bulacaktır.

ÇELİK: KATZ NAZİLİĞİNİ ORTAYA KOYDU

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “İsrail Dışişleri Bakanı Katz, insanlık değerlerini ve barışı savunan Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı ifadelerle haddini aştığı gibi tam bir Nazi olduğunu ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımıza dönük bu saldırılar, insanlık değerlerine, vicdanına ve haysiyetine düşman olanların saldırılarıdır. İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın Hitler’in Dışişleri Bakanı Ribbentrop’u örnek aldığı görülüyor. Hitler’in Dışişleri Bakanı Ribbentrop, “kasıtlı bir şekilde savaş çıkarmak, savaş suçları ve insanlığa karşı suçları planlamak ve barışa karşı suç işlemek”ten yargılanmıştı. Katz’a, Ribbentrop’un iyi bir örnek olmadığını hatırlatıyoruz; insanlığa karşı beraberce suç işlediği şebeke er ya da geç yargılanacaktır.”

KURŞUN VE BOMBADAN KAÇIŞ

- Gazze’de yaşayan Filistinliler, İsrail ateşi altında hayatta kalmaya çalışırken zorunlu göç de devam ediyor.

İsrail daha önce “güvenli olduğunu” iddia ettiği bazı yerlerin de boşaltılmasını istiyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail yönetiminin “tahliye” emirleri nedeniyle Gazze halkının zorla yerinden olduğunu, bunun panik ve kaos yarattığını belirtti.