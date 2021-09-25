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Çirkin olayda flaş gelişme: Tutuklandı! Aynı skandala daha önce de imza atmış...

#Engelliler#Öğrenci#Şiddet
Çirkin olayda flaş gelişme: Tutuklandı Aynı skandala daha önce de imza atmış...

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, Atça Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 12 yaşındaki engelli bir öğrenciye şiddet uygulayan ve gözaltına alınan bakım görevlisi Aslı Gümüş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gümüş'ün aynı kurumda daha önce de başka bir öğrenciye şiddet uyguladığı ortaya çıktı.

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Murat GÜRKAN- Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR (Aydın), (DHA) Olay, 17 Eylül Cuma günü Atça Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde meydana geldi. Bir yıldır rehabilitasyon merkezinde çalışan bakım görevlisi Aslı Gümüş’ün yurtta kalan bir öğrenciye şiddet uyguladığı iddia edildi. Şikayet üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün yaptığı incelemenin ardından güvenlik kameralarından Aslı Gümüş’ün 12 yaşındaki engelli bir öğrenciye şiddet uyguladığı tespit edildi.

TUTUKLANDI

Bakım görevlisi Gümüş hakkında idari soruşturma başlatılırken, aynı zamanda savcılığa da suç duyurusunda bulunuldu. Öte yandan, Gümüş hakkında yürütülen soruşturmada daha önce de aynı kurumda başka bir öğrenciye de şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aslı Gümüş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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#Engelliler#Öğrenci#Şiddet