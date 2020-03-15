Çirkin mesaja ihraç

MHP Sakarya İl Disiplin Kurulu’nun oybirliğiyle ihraç ettiği Şahin, Devlet Bahçeli’nin talimatıyla da partinin belediye başkanları listesinden çıkarılmıştı. Şahin, ‘Filenin Sultanları’nın Almanya’yı yenerek Tokyo Olimpiyatı’na katılma hakkı elde etmesinin ardından sosyal medyadan, “Allahu Teala’nın örtünün vücut hatlarınız belli olmasın emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo’ya gidiyoruz diye sevineceksin. Dünya şampiyonu olsan ne yazar. Müslüman kadın adap ve haya sahibidir. Yaptığı işte Allah rızası gözetir. Dinimize göre kadınlar kendi aralarında spor yapabilirler. Erkekler huzurunda açık saçık olarak değil” demişti.