‘Çirkin Cihat’ yakalandı... 13 şüpheli Türkiye’ye getirildi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2026 07:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz” dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda, Adalet Bakanlığı ve polis birimlerinin desteğiyle yürütülen çalışmalarda Kırmızı Bülten ile aranan 13 kişi 5 ayrı ülkeden yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Gürcistan, Almanya, Ermenistan, Hırvatistan ve Karadağ’da yapılan operasyonlarda kırmızı bültenle aranan, S.A., O.R.Y., K.İ., A.A., K.K., M.A., E.K., S.Y., M.A.Y., A.M., D.G. ve H.S.Ç. ile ulusal seviyede aranan C.B.’nin Türkiye’ye iadesi sağlandı. Ayrıca Çirkinler organize suç örgütünün elebaşısı Cihat Altunç da Hırvatistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi. 

BAKMADAN GEÇME!