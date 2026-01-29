‘Çirkin Cihat’ yakalandı... 13 şüpheli Türkiye’ye getirildi

Haberin Devamı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda, Adalet Bakanlığı ve polis birimlerinin desteğiyle yürütülen çalışmalarda Kırmızı Bülten ile aranan 13 kişi 5 ayrı ülkeden yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Gürcistan, Almanya, Ermenistan, Hırvatistan ve Karadağ’da yapılan operasyonlarda kırmızı bültenle aranan, S.A., O.R.Y., K.İ., A.A., K.K., M.A., E.K., S.Y., M.A.Y., A.M., D.G. ve H.S.Ç. ile ulusal seviyede aranan C.B.’nin Türkiye’ye iadesi sağlandı. Ayrıca Çirkinler organize suç örgütünün elebaşısı Cihat Altunç da Hırvatistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi.