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Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)
Haber Giriş: 01.03.2021 - 11:02 | Son Güncelleme:

Cirit atı 'Poyraz'ın karda oyunu ilginç görüntüler oluşturdu

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Cirit atı 'Poyraz'ın karda oyunu ilginç görüntüler oluşturdu
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KARS’ta cirit atı 'Poyraz’ müsabaka öncesi ahırdan çıkar çıkmaz karların üzerine yuvarlandı. O anlar ilginç görüntüler oluşturdu.

Cirit atı Poyrazın karda oyunu ilginç görüntüler oluşturdu
Selim ilçesine bağlı Kekeç köyünde cirit atıPoyraz’ın, şaha kalktığında ön ayaklarını birbirine vurması, ilginç görüntüler oluşturdu. Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü’nün meşhur atı ‘Poyraz', karların üzerinde uzun süre yuvarlandı. Kulüp Başkanı Selçuk Başkaya, atının karda oyun oynamayı çok sevdiğini ve böylelikle rahatladığını belirtti.
Cirit atı Poyrazın karda oyunu ilginç görüntüler oluşturdu

 

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