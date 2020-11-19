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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 19.11.2020 - 15:34 | Son Güncelleme:

Çırçır fabrikasında çıkan yangında 40 ton pamuk balyası yandı

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Çırçır fabrikasında çıkan yangında 40 ton pamuk balyası yandı
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MERSİN'in Tarsus ilçesindeki bir çırçır fabrikasında elektrik kontağından çıkan yangında 40 ton pamuk balyası yandı. Yangında 2 işçi dumandan etkilendi, bir işçi de hafif yaralandı.

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya'ya ait D-400 karayolu üzerindeki çırçır fabrikasında öğle saatlerinde elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler, depoda bulunan pamuk balyalarına sıçradı. İşçilerin ihbarı üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İki işçi dumandan etkilenirken, bir işçi alevler nedeniyle hafif yaralandı. İşçiler ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülürken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında 40 ton pamuk balyası kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Çırçır fabrikasında çıkan yangında 40 ton pamuk balyası yandı

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