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Çıray’dan ‘AK Parti İYİ Parti anlaştı’ İddiası

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#İYİ Parti#Aytun Çıray#AK Parti
Çıray’dan ‘AK Parti İYİ Parti anlaştı’ İddiası
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2023 07:00

İYİ Parti’den istifa eden Aytun Çıray, AK Parti ve İYİ Parti’nin yerel seçim için anlaştığını iddia ederek, “İYİ Parti ile AK Parti arasında, İYİ Parti’nin Türkiye’nin her yerinde aday çıkartmak şartıyla İzmir’de AK Parti’nin aday çıkarmama ihtimali tartışılıyor” dedi.

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YouTube yayınına katılarak soruları yanıtlayan Çıray özetle şunları söyledi:

“Ciddiye aldığım bir kaynağım beni arayarak söyledi. Dedi ki İYİ Parti ile AK Parti arasında, İYİ Parti’nin Türkiye’nin her yerinde aday çıkartmak şartıyla İzmir’de AK Parti’nin aday çıkarmama ihtimali tartışılıyor. İYİ Parti’nin istediği gibi davranma hakkına kimse bir şey diyemez ama siyasi sonuçları itibarıyla Türkiye çapında aday çıkarması en çok CHP’ye zarar verecektir.Bu aşamadan sonra kurulacak ittifakın da işe yaracağı kanaatinde değilim. Meral Hanım, ‘kazanacak aday’ sürecine benzer bir süreç yürüttü. CHP örseleniyor.”

İYİ Parti kaynakları ise Aytun Çıray’ın çarpıcı ittifak iddiasına ilişkin böyle bir anlaşmanın söz konusu olmadığını savundu.

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#İYİ Parti#Aytun Çıray#AK Parti

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