Çıray’dan ‘AK Parti İYİ Parti anlaştı’ İddiası

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YouTube yayınına katılarak soruları yanıtlayan Çıray özetle şunları söyledi:

“Ciddiye aldığım bir kaynağım beni arayarak söyledi. Dedi ki İYİ Parti ile AK Parti arasında, İYİ Parti’nin Türkiye’nin her yerinde aday çıkartmak şartıyla İzmir’de AK Parti’nin aday çıkarmama ihtimali tartışılıyor. İYİ Parti’nin istediği gibi davranma hakkına kimse bir şey diyemez ama siyasi sonuçları itibarıyla Türkiye çapında aday çıkarması en çok CHP’ye zarar verecektir.Bu aşamadan sonra kurulacak ittifakın da işe yaracağı kanaatinde değilim. Meral Hanım, ‘kazanacak aday’ sürecine benzer bir süreç yürüttü. CHP örseleniyor.”

İYİ Parti kaynakları ise Aytun Çıray’ın çarpıcı ittifak iddiasına ilişkin böyle bir anlaşmanın söz konusu olmadığını savundu.