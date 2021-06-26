Çıralı yanıyor

Çıralı Milli Parkı’nda bugün saat 17.00 sıralarında yüksek gerilim hatlarından kaynaklanan yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tatilcileri korkuttu. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri hemen yanan bölgeye müdahale etti. Yangın söndürme helikopteri ulaşılması zor alanlara su bıraktı. Alevler söndürülse de soğutma çalışmaları halen sürüyor. Yetkililer çalışmaların sabaha kadar süreceğini bildirdi.









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