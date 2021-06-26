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Gündem
Fatma AKSU/ANTALYA
Haber Giriş: 26.06.2021 - 21:44 | Son Güncelleme:

Çıralı yanıyor

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Çıralı yanıyor

Olimpos olarak da bilinen Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Çıralı Milli Parkı’nda orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ekiplerine alevlerle mücadelede tatilciler de yardım ediyor.

Çıralı Milli Parkı’nda bugün saat 17.00 sıralarında yüksek gerilim hatlarından kaynaklanan yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tatilcileri korkuttu. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri hemen yanan bölgeye müdahale etti. Yangın söndürme helikopteri ulaşılması zor alanlara su bıraktı. Alevler söndürülse de soğutma çalışmaları halen sürüyor. Yetkililer çalışmaların sabaha kadar süreceğini bildirdi.

Çıralı yanıyor


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