Çırak Kardeşler No:4 cinayeti

İstanbul Mecidiyeköy’de Rasim Kocaman (44), A.T ve Ü.S. önceki akşam Ağaoğlu Sokak’ta bulunan 8 katlı Çırak Kardeşler apartmanının 1’inci katında günlük daire kiraladı. Geceyi burada geçiren yakın arkadaş grubu arasında sabah tartışma çıktı. İddiaya göre A.T., getirdiği tabanca ile arkadaşı Rasim Kocaman’ın göğsüne bir el ateş etti.

A.T. kaçarken, silah sesini duyan çevre sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

POLİS KATİLİN PEŞİNDE

Ekipler, Kocaman’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Evde bulunan diğer arkadaş Ü.S. ise ifadesi alınmak üzere Emniyet’e götürüldü. Öte yandan konuyla alakalı çalışma başlatan polis ekipleri, apartmandaki güvenlik kamera görüntülerine incelemek üzere el koydu. Görüntülerde inceleme yapan polis, cinayet şüphelisinin önce eşkalini belirledi ardından da kimliğini tespit etti. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.