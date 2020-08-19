Çırak bulamayan kocasına yardıma gitti, tarım aleti tamir etmeye başladı

Hayrabolu'da kurduğu atölyesinde yaklaşık 30 yıldır tarım aleti tamiri ve üretimi yapan Ahmet Özkan (54), iş yerinde çalıştırmak üzere çırak bulamayınca, eşi Şengül Özkan'dan (53) yardım istedi. İşin zor olduğunu düşünen 1 çocuk annesi Şengül Özkan'ı yine eşi cesaretlendirerek yardım etmesini sağladı. Bunun üzerine Ahmet ve Şengül Özkan çifti birlikte çalışmaya başladı. Özkan önce eşine testerede parça kesmeyi daha sonra ise matkapta delik delmeyi öğretti. Her gün işe gelerek eşine yardım eden Şengül Özkan, zamanla tek başına tamir yapmayı öğrendi.

'EŞİM CESARETLENDİRDİ'

Eşi Ahmet Özkan'ın çıraksız kalmasıyla, 3 yıl önce kendisinden yardım istediğini ve başta zorlandığını belirten Şengül Özkan, "Eşim bir gün yalnız kaldı ve bana 'yardıma gel' dedi. Ben de 'Yapamam' dedim. 'Neden yapamayasın?' dedi. Geldim dükkana. Ufak ufak bana testerede küçük parçalar kesmeyi öğretti. Sonrasında matkapta delik delinecek parçalar verdi. Sap kırma makinesi yapıyorduk. Onların parçalarına delikler deliyoruz. Onları gösterdi delik delmeye başladım. 'Oluyor' dedi ve beni cesaretlendirdi. Eşimin sayesinde oldu" dedi.

'HAYALİM KENDİ ADIMA MAKİNE YAPMAK'

Şengül Özkan, "Eşimle birlikte çalışmaktan büyük bir keyif alıyorum. Burada birlikte vakit geçiriyoruz. Bir tarım aleti yapıyorum çok mutlu oluyorum. Bir tarım aleti tamir edip köylü amcaya götürdüğümde ben yaptım diyorum, çok şaşırıyor. En büyük hayalim ileride daha da iyi bir usta olarak kendi adıma bir makine yapmak istiyorum. Tabii ki bunu eşimle birlikte, onun yardım etmesiyle yapmam gerekiyor. Bunu tek başına yapamam onu hayal ediyorum" diye konuştu.

'EŞİMLE ÇALIŞMAK ÇOK BÜYÜK BİR KEYİF'

Eşiyle birlikte çalışmaktan büyük bir keyif ve mutluluk olduğunu söyleyen Ahmet Özkan ise "Çok güzel bir şey. Birlikte çalışmaktan çok mutluyuz. Eleman gerekmişti, eleman olmadığı içinde eşime dedim bana yardım etmeye gelir misin? Tabi gelirim dedi. Sonra bana yardım etmeye başladı. Kısa zamanda öğrendi. Gören olduğunda şaşırıyor. Çırak yok onun için malum geldi ve bana yardım etti. O günden beri bana yardım ediyor" ifadelerini kullandı.