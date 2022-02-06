Çırağan’da evlendiler

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Çiftin düğün merasimleri aile arasında yapıldı. Başkent Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümü mezunu olan Mehtap Özkan, Habertürk’te çalışıyor. Gürsel Tekin ilk evliliğini 2 çocuğunun annesi Ayşe Tekin’le yapmıştı. Gürsel Tekin’in ikinci eşi Nihan Tekin’den de bir çocuğu oldu. Nihan Tekin ile Gürsel Tekin geçtiğimiz yıl ocak ayında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Tekin, ilk evliliğinden olan oğlu Barış’ı da geçen yıl evlendirmişti. Barış Tekin ile Libaze Ateş’in düğünleri Sait Halim Paşa Yalısı’nda yapılmış, çiftin nikahlarını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kıymıştı.