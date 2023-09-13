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Cipteki kaçak göçmenleri bu görüntü yakalattı

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#Avcılar#Cip#Kaçak Göçmen
Cipteki kaçak göçmenleri bu görüntü yakalattı
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2023 07:00

Avcılar’da gece cipten indirilirken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 18 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Kaçakları sınıra götüren 2 kişi tutuklandı.

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Sosyal medyada geçen cumartesi gecesi İstanbul’un Avcılar ilçesindeki Gümüşpala Mahallesi Azim Sokak’ta bir cipten çok sayıda kaçak göçmenin indirildiği görüntüler paylaşıldı. Bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri görüntülerin ardından harekete geçerken kaçaklar yakalandı. Plakası belirlenen cipin izine de Esenyurt’ta ulaşılırken araçtaki A.A.A. ve G.A. gözaltına alındı. 2 kişi, kaçak göçmenleri para karşılığı Bulgaristan sınırına götürmek üzere anlaştıklarını itiraf etti. Adliyeye çıkarılan 2 kişi tutuklandı.

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#Avcılar#Cip#Kaçak Göçmen

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