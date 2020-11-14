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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- 
Haber Giriş: 14.11.2020 - 15:04 | Son Güncelleme:

Cips paketlerinden esrar çıktı

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Cips paketlerinden esrar çıktı
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MALATYA'da polis, cips paketlerine gizlenmiş 1 kilogram esrar ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Şüpheli bir kişinin elindeki poşette 2 cips paketine gizlenmiş 1 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

 

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