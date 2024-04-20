Çipras’tan Özel’e Atina daveti

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Çipras, “Seçim zaferinizden çok mutlu olduk, sizleri Atina’da ağırlamak istiyorum” derken, Özel de “Barış için birlikte çalışmamız gerekiyor” dedi.

Özel, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) İlkbahar Oturumu kapsamında düzenlenen Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu’nda konuşmak üzere gittiği Fransa’nın Strasbourg kentindeki temasları sırasında Çipras ile yaklaşık yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Çipras, “Seçim zaferinizden dolayı sizleri tebrik ediyorum. Çok mutlu olduk, çok sevindik” derken, Özel de “Sizlerin zaferinizde de bizler çok mutlu olmuştuk. Türkiye’nin solu ile Yunanistan’ın solunun barışı ve iyi ilişkileri savunması lazım” yanıtını verdi.