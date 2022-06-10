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Çipras’tan barış mesajı

#Yunanistan#Aleksis Çipras#Kiriakos Miçotakis
Çipras’tan barış mesajı

Yunanistan'ın eski başbakanı ve ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) partisinin lideri Aleksis Çipras, Yunanistan’da Başbakan Kiriakos Miçotakis'in Türkiye aleyhindeki suçlamalarına karşılık “Gerginlik kimsenin işine yaramaz” diyerek barış çağrısında bulundu.

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Yunanistan’da Başbakan Kiriakos Miçotakis ile Dışişleri Bakanı Nikos Dendias başta olmak üzere hükümet yetkileri, Türkiye aleyhinde peşpeşe suçlamalarda bulunurken, ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) partisinin lideri, eski başbakan Aleksis Çipras, Sömbeki (Simi) adasından, “Gerginlik kimsenin işine yaramaz” diyerek barış çağrısında bulundu. Çipras, “Ege’nin iki yakasında da istikrar ve barışa ihtiyaç var. Ekonomik kriz, Ege’nin iki yakasını da vuruyor. Milliyetçilik her ülkede, sadece barış ve toplumsal birlikteliği değil, demokrasiyi de tehlikeye sokar” dedi.

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#Yunanistan#Aleksis Çipras#Kiriakos Miçotakis

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