‘Çıplak arama’ yanıtı: İftira atmak alçaklıktır

AİHM’NİN DEMİRTAŞ KARARI: Avrupa’nın ‘evrensel’ diye tarif ettikleri hukuk kuralları, terör konusunda Türkiye’ye başka, Avrupalıya başka çalışıyor. Kobani dahil olmak üzere, Kobani’den önce ve sonra kendisi, kardeşleri, sözde siyaset arkadaşlarıyla birlikte Türkiye’nin ekonomik, siyasi, milli birlik, huzur, güven, refah, kalkınma ortamına terörist saldırılar gerçekleştiren, bunu bir gün olsun bile kınamayan, ‘PKK’yı kınayın, eleştirin’ denmesine rağmen, bir kez PKK ile ilgili açıklamada bulunmayan, tam tersine onları gönüllendiren, destek veren, onların ideolojik altyapısını siyasi bir organla meşrulaştırmaya çalışan Selahattin Demirtaş teröristtir. AİHM’nin kararı boşlukta bir karardır, hiçbir anlamı söz konusu değildir.

AİHM PKK’YA FARKLI BAKIYOR: AİHM ETA’ya bakarken başka, PKK’ya bakarken başka bir gözlük kullanıyor. Düne kadar ‘Sadece ETA’yı kınamamak bile kapatılma sebebidir’ diyerek Batasuna Partisi’ni kapatan mahkeme, bugün PKK iltisaklı siyasetçileri, belediye başkanlarını, bunlara ilişkin kararlarımızı değerlendirirken terör örgütlerine cesaret verici kararlar almaktan rahatsız olmamaktadır.

FETÖ ALIŞKANLIĞI: Polis, jandarma, çarşı ve mahalle bekçilerine karşı yoğun bir iftira atıp onları itibarsızlaştırmaya çalışan zihniyetle mücadele ediyoruz. Bu girişimler masumane değildir. Bunlar, FETÖ kalıntılarının ve alışkanlığının tezahürüdür. Nereden yönlendirildiklerini iyi biliyoruz. (Çıplak arama) Bu iddia, yaklaşık 2.5 ay önce ve 5 gün önce Valilik ve Emniyet Müdürlüğü tarafından yalanlandı. Konuyla ilgili kamera kayıtları ortaya konuldu ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu iddiayı dün yine gündeme getirdi. Türk polis teşkilatına bu iftirayı atan ispatlamazsa namussuzdur, şerefsizdir, haysiyetsizdir, alçaktır. Kimin peşine takılıyorsunuz? (Ömer Faruk) Gergerlioğlu denilen fersude, FETÖ’cü bir teröristtir. Üzerinde sadece milletvekilliği zırhı var. Defalarca suç duyurusunda bulunduk. Bu gereğinin yerine getirilmesi için yargıya çağrı yapıyorum. (Cezaevlerinde çıplak arama yapılsın mı yapılmasın mı tartışmaları) Bununla ilgili yönetmelik var. Cezaevlerine getirilenlerin üzerinde yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeler arasında tabanca, telefon, uyuşturucu, suç aleti ve SIM kart gibi yasaklı maddeler var.”