Çıplak arama şikâyetine soruşturma

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Davanın 47’nci duruşmasında savunma yapan Türker, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki merkezinde kadın bir polis memuru tarafından çıplak aramaya maruz kaldığını söylemişti. İçişleri Bakanlığı dün konuyla ilgili soruşturma açtığını şu açıklamayla duyurdu:

BAKAN TALİMAT VERDİ

“Bir ceza davası kapsamında tutuklu yargılanan bir şahsın, gözaltı sürecinde kötü muamele ve usulsüz arama uygulamalarına maruz kaldığına yönelik kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi’nin talimatlarıyla soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu iddiaların hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde araştırılması amacıyla mülkiye müfettişi ve polis müfettişi görevlendirilmiştir.”

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AK PARTİLİ GÜL: TAKİBİNİ YAPACAĞIZ

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CHP sözcüleri başta olmak üzere muhalefet partileri de, Türker’in açıklamalarını Meclis Genel Kurulu’nda gündeme getirdi. Muhalefetin eleştirilerine yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül şunları söyledi: “Biz işkenceye, şiddete asla ama asla tahammül etmeyen, tolerans göstermeyen bir anlayışa sahibiz. Şiddete sıfır tolerans anlayışıyla nerede, hangi iddia varsa bu konuda da sonuna kadar her türlü takipçisi elbette oluruz, olacağız. İlgili kurumlarımız da bu hususla ilgili iddiaları elbette yakından takip edip gerekli açıklamaları kamuoyuna yapacaklardır. Bir kamu görevlisinin bile bir yanlışı varsa yani bizim siyasal anlayışımıza, bizim insan onuru anlayışımıza aykırı kim ne yapmışsa gözünün yaşına bakmadan da elbette tüm kurumlar bunun takibini yapacaktır. Biz de takibini yapacağız. Tutumumuz çok nettir: İnsan onuru için yaşar, insan kimliği, insan düşüncesinden dolayı farklı bir ayrıma, ayrıcalığa tabi tutulamaz ve işkence, şiddet de asla bizim kabul etmediğimiz, hükûmetimizin asla tasvip etmediği bir tutumdur.”