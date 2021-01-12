Çıplak arama iddiasına Emniyet’ten görüntülü yanıt

İstanbul Emniyet Müdürlüğü iddiaları yalanlayarak, aramaların yapıldığı nezarethanenin görüntülerini paylaştı. Açıklamada şöyle denildi: “Görüntülerden de anlaşılacağı üzere bütün şahıslarda olduğu gibi iddialarda bulunan şahısların da üst aramaları çok kısa sürelerde tamamlanmıştır. Bu kadar kısa süre içerisinde kıyafet çıkarılması ve tekrar giyilmesi kesinlikle mümkün değildir. İşlemler yönetmelik ve talimatnameye uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Asılsız ve mesnetsiz iddialarda bulunan şahıslar hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır.”