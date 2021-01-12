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Gündem
Çetin AYDIN / İSTANBUL  
Haber Giriş: 12.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Çıplak arama iddiasına Emniyet’ten görüntülü yanıt

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Çıplak arama iddiasına Emniyet’ten görüntülü yanıt
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanmasının ardından başlayan protesto eylemlerinde, ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ ve ‘polise mukavemet’ iddialarıyla gözaltına alınan 44 kişiden 5’i çıplak arama ve kötü muameleye maruz kaldıklarını ileri sürdü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü iddiaları yalanlayarak, aramaların yapıldığı nezarethanenin görüntülerini paylaştı. Açıklamada şöyle denildi: “Görüntülerden de anlaşılacağı üzere bütün şahıslarda olduğu gibi iddialarda bulunan şahısların da üst aramaları çok kısa sürelerde tamamlanmıştır. Bu kadar kısa süre içerisinde kıyafet çıkarılması ve tekrar giyilmesi kesinlikle mümkün değildir. İşlemler yönetmelik ve talimatnameye uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Asılsız ve mesnetsiz iddialarda bulunan şahıslar hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır.”

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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