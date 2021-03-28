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Gündem
DHA
Haber Giriş: 28.03.2021 - 22:59 | Son Güncelleme:

Güpegündüz dehşet! Yakınları sinir krizi geçirdi

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Güpegündüz dehşet! Yakınları sinir krizi geçirdi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, cipin içerisinden husumetlisine pompalı tüfekle ateş edip kaçan kişi, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayda saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Çamlaraltı Mahallesi'ndeki Çamlık Bulvarı üzerinde meydana geldi. Adnan A. (19), kullandığı 35 AY 2396 plakalı lüks cipin içinden bulvar üzerinde yürüyen husumetlisi olduğu öğrenilen Teoman D.'ye doğru tüfekle iki el ateş edip kaçtı. Olayda Teoman D. ve Halil Necip B. bacaklarından, ismi öğrenilemeyen bir kadın ise omzuna isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan Adnan A.'yı kısa süre içerisinde olay yerine yakın bir bölgede yakalayarak gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada, olayda kullanılan pompalı tüfek, 8 fişek, tabanca ve 11 mermi ele geçirildi.

Güpegündüz dehşet Yakınları sinir krizi geçirdi

Adnan A. polisteki ifadesinde, iki gün önce sokakta kendisini darbeden kişiyi sokakta görünce korkutmak için ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Güpegündüz dehşet Yakınları sinir krizi geçirdi

Güpegündüz dehşet Yakınları sinir krizi geçirdi

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