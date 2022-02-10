Cipin camını kırıp, torpidodaki 30 bin lirayı çaldılar

Olay, 5 Şubat günü Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir apartmanın otoparkında meydana geldi. Ömer Ö., sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki bir banka şubesine gitti. Hesabından 30 bin lira çeken Ömer Ö., parayı poşetin içine koyarak cipinin torpidosuna koyup, evine çıktı. Sabah aracının ön camının kırılıp, parasının çalındığını fark eden Ömer Ö., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine hareket geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otoparktaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.