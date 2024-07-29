×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Çip ve batarya üretimi için milyar dolarlık destek

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Fatih Kacır#Çip#Batarya
Çip ve batarya üretimi için milyar dolarlık destek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2024 07:00

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin yüksek teknolojideki yol haritasını oluşturan HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

Haberin Devamı

Türkiye’de 65nm ve altı çip üretimini gerçekleştirmeyi amaçladıklarını belirten Kacır, “HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programıyla ülkemizde 65nm ve altı çip üretimini gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Sermaye katkısı ve hibe destekleri de içeren 5 milyar dolarlık kaynakla, otomotiv, beyaz eşya, elektronik, savunma ve havacılık gibi alanlarda ihtiyaç duyduğumuz çiplerin Türkiye’de üretilmesini sağlayacağız. Küresel çip pazarı geçtiğimiz yıl 600 milyar doları aştı. Yapay zekânın gelişimiyle birlikte hızla büyüyen bu alanda Türkiye olarak kendi ihtiyaçlarımızı karşılayacak ve ihracat kabiliyeti geliştireceğiz” dedi.

Batarya üretimini de desteklediklerini ifade eden Kacır, “Hedefimiz, 4.5 milyar dolara varan desteklerle 80 GWh batarya üretim kapasitesini Türkiye’de oluşturmak. Elektrikli araçlar ve enerji depolama sektörlerinde kritik ihtiyaç olan bataryaların Türkiye’de geliştirilmesi ve üretimi için 2030’a kadar megawattsaat başına 6 bin dolara kadar hibe destekleri de içeren teşvikler sunacağız. Türkiye, yüksek teknoloji üretim üssü olacak” diye konuştu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Fatih Kacır#Çip#Batarya

BAKMADAN GEÇME!