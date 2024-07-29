Çip ve batarya üretimi için milyar dolarlık destek

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Türkiye’de 65nm ve altı çip üretimini gerçekleştirmeyi amaçladıklarını belirten Kacır, “HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programıyla ülkemizde 65nm ve altı çip üretimini gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Sermaye katkısı ve hibe destekleri de içeren 5 milyar dolarlık kaynakla, otomotiv, beyaz eşya, elektronik, savunma ve havacılık gibi alanlarda ihtiyaç duyduğumuz çiplerin Türkiye’de üretilmesini sağlayacağız. Küresel çip pazarı geçtiğimiz yıl 600 milyar doları aştı. Yapay zekânın gelişimiyle birlikte hızla büyüyen bu alanda Türkiye olarak kendi ihtiyaçlarımızı karşılayacak ve ihracat kabiliyeti geliştireceğiz” dedi.

Batarya üretimini de desteklediklerini ifade eden Kacır, “Hedefimiz, 4.5 milyar dolara varan desteklerle 80 GWh batarya üretim kapasitesini Türkiye’de oluşturmak. Elektrikli araçlar ve enerji depolama sektörlerinde kritik ihtiyaç olan bataryaların Türkiye’de geliştirilmesi ve üretimi için 2030’a kadar megawattsaat başına 6 bin dolara kadar hibe destekleri de içeren teşvikler sunacağız. Türkiye, yüksek teknoloji üretim üssü olacak” diye konuştu.