Çip taktırmayanlara ilk ceza kesildi

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Ev hayvanlarına çip taktırmayanlara ilk cezalar kesilmeye başlandı. Hayvanına çip takıldığına ilişkin kimlik sunamayan birçok kişiye hayvan başına 3 bin 642 TL ceza uygulaması yapıldı. Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Genel Sekreteri İsa Yıldırım, “Çip taktırılmayan ve sisteme kaydedilmeyen hayvanlar için ceza yazıldı. Bu cezaların hepsi yurtdışına çıkış veya şehirlerarası yolculuk için belge istenilmesi zorunlu olduğu için hayvan sahiplerinin ‘Ben cezamı ödeyeyim, hayvanı sisteme kaydedelim’ diyerek il-ilçe tarım ve orman müdürlüklerine gitmesi ile uygulandı. Onun dışında bu tür hayvanların tespiti açıkçası çok zor. Hayvana çip taktırıldığında iş bitmiyor, sisteme kaydettirip pasaportun alınması gerekiyor. Hayvanına çip taktırdığı için rahat olan bir hayvan sahibi, yurtdışına çıkmak istediğinde hayvanını sisteme kaydettirmediği için ceza ödedi. Sisteme kaydı yapıldıktan sonra yurtdışı çıkış işlemini yaptı” dedi.

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1.5 MİLYON KAYIT ALTINDA

'Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik' kapsamında, evcil hayvanların çip takılarak kayıt altına alınmasında süre 31 Aralık 2022 tarihinde doldu. Hayvanlarına çip taktırmayanlara 3 bin 642 lira ceza uygulanacak. 31 Aralık 2022 tarihi itibarı ile toplam 1 milyon 429 bin 370 ev hayvanı kimliklendirilerek kayıt altına alındı. Hem yoğunluk hem de çip ve pasaport sıkıntısı nedeniyle başvurmasına rağmen çip takılmayan hayvan sahiplerine toplam 552 bin 127 beyanname verildi. Beyanname verilenlerin hayvanlarına çip takılmaya devam ediliyor. Beyanname uygulaması ile yeni çip takılanlarla birlikte kayıt altına alınan hayvan sayısı 1 milyon 595 bin 255'e ulaştı.