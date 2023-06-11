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Cip takla attÄ±: DoÄŸuhan öldü, BarÄ±ÅŸ aÄŸÄ±r yaralÄ±

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#TekirdaÄŸ#Çorlu#DoÄŸuhan Deniz
Cip takla attÄ±: DoÄŸuhan Ã¶ldÃ¼, BarÄ±ÅŸ aÄŸÄ±r yaralÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 15:15

TekirdaÄŸ'Ä±n Ã‡orlu ilÃ§esinde, takla atÄ±p tarlaya devrilen cipteki DoÄŸuhan Deniz (23) Ã¶ldÃ¼, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ BarÄ±ÅŸ Teker aÄŸÄ±r yaralandÄ±.

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Kaza, saat 07.00 sÄ±ralarÄ±nda Ã‡orlu, Ã§evre yolunun Karatepe mevkisinde meydana geldi. BarÄ±ÅŸ Teker'in kontrolÃ¼nÃ¼ kaybettiÄŸi 34 BRS 048 plakalÄ± cip, takla atarak tarlaya devrildi. Cipte bulunan DoÄŸuhan Deniz, dÄ±ÅŸarÄ± fÄ±rlayarak olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ BarÄ±ÅŸ Teker aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye saÄŸlÄ±k ve jandarma ekipleri sevk edildi. BarÄ±ÅŸ Teker, Ã‡orlu Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±larak, tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. DoÄŸuhan Deniz'in cansÄ±z bedeni de aynÄ± hastanenin morguna gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

DoÄŸuhan Deniz ile yaralanan BarÄ±ÅŸ Teker'in Ã‡erkezkÃ¶y ilÃ§esinde oto galericiliÄŸi yaptÄ±klarÄ± belirtildi. JandarmanÄ±n kazayla ilgili soruÅŸturmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

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Cip takla attÄ±: DoÄŸuhan Ã¶ldÃ¼, BarÄ±ÅŸ aÄŸÄ±r yaralÄ±

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#TekirdaÄŸ#Çorlu#DoÄŸuhan Deniz

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