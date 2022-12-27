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Çip kuyruğu

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#Çip#Kedi#Köpek
Çip kuyruğu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2022 07:00

Evdeki kedi, köpek ve gelinciklere ‘dijital kimliklendirme’ projesi kapsamında çip taktırmak isteyen hayvan sahipleri, son gün olan 31 Aralık öncesinde kuyruğa girdi. Bu tarihe kadar çip taktırmayanlara 3 bin 642 lira para cezası uygulanacak. Yurt genelinde takılan çip sayısı 1 milyonu aştı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik’ kapsamında evcil hayvanlara çip takma zorunluluğu süresi 31 Aralık 2022’de bitecek. Kedi, köpek ve gelincik sahipleri, il, ilçe tarım müdürlüklerine ya da yetki verilen kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere ilgili beyannameyle başvuru yaparak, hayvanlarını kayıt altına aldırabilecek. Bu tarihe kadar hayvanlarına çip taktırmayanlara 5199 sayılı kanun kapsamında 3 bin 642 lira para cezası uygulanacak.

Kedi ve köpeğine çip taktırmak isteyen hayvan sahipleri, yurt genelinde il tarım müdürlüklerinde uzun sıra oluşturuyor. Antalya’da da müdürlük önü patili dostlarını çip taktırmak için getirenlerle dolup taşıyor.

Çip kuyruğu

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ANTALYA’DA 66 BİN ÇİP TAKILDI

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, “Yıl sonuna yaklaştığımız için yoğunluk var. Türkiye genelinde 1 milyonu aşan çip uygulaması yapıldı. Antalya’da 66 bin hayvana çip takıldı. Hayvan sahipleri uygulamanın son günlerinde müdürlüklerimize yoğun olarak geliyor. Süre uzatılmayacak. Yılbaşına kadar başvuru yapılması halinde çip takımı sonrasında da devam edilecek. 31 Aralık’a kadar hayvan sahipleri mutlaka başvuru yapmalı” dedi.

 

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#Çip#Kedi#Köpek

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