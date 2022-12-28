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Çip krizini beyanname çözecek

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#Vahit Kirişci#Mikroçip#Evcil Hayvan
Çip krizini beyanname çözecek
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2022 07:00

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 31 Aralık’ta sona erecek evcil hayvanlara çip taktırma süresinin uzatılabileceğinin sinyalini verdi. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı, piyasadaki yetersiz mikroçip ve yoğunluk nedeniyle hayvan sahiplerine ‘beyanname’ şartı getirdi.

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 Bakan Kirişci, Beştepe’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısının ardından bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Bakan Kirişci, “Çip taktırma süresi uzatılabilir mi?” sorusuna “Olabilir” yanıtını verdi.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı, piyasadaki yetersiz mikroçip ve yoğunluk nedeniyle hayvan sahiplerine ‘beyanname’ şartı getirdi. Evcil hayvanı olan kişiler 31 Aralık’a kadar yetkili kurumlara beyanname verdikleri takdirde 2023’te cezai işlemden muaf tutularak hayvanlarına mikroçip taktırabilecek.

Bu kapsamda, evcil hayvan sahipleri, yıl sonuna kadar beyanname ile müracaat etmeleri halinde herhangi bir cezai işleme maruz kalmadan hayvanlarının kayıt işlemini tamamlayabilecekler. Beyannameler, Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri ile serbest veteriner hekimlere 31 Aralık’a kadar verilebilecek. Beyanname alındıktan sonra mikroçip takılması ve kayıt için süre kısıtlaması yok.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Vahit Kirişci#Mikroçip#Evcil Hayvan

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