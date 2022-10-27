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Cip ile tramvay arasında sıkışan motosiklet sürücüsünü böyle kurtardılar

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#Eskişehir#Trafik Kazası#Motosiklet Sürücüsü
Cip ile tramvay arasında sıkışan motosiklet sürücüsünü böyle kurtardılar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 11:17

Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında cip ile tramvay arasında sıkışan motosiklet sürücüsü, çevredeki vatandaşların cipi kaldırması sonucu kurtarıldı.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Büyükdere Mahallesi Millet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde motosikletiyle seyir halinde olan 22 yaşındaki Batuhan Çakıcı, yol kenarına yamuk park edilen bir cip ile o esnada oradan geçen tramvayın arasında kaldı.

Trafik kazası yaparak cip ile tramvay arasında sıkışan genç motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşların cipi kucaklayarak kaldırması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Batuhan Çakıcı, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çakıcı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Cip ile tramvay arasında sıkışan motosiklet sürücüsünü böyle kurtardılar

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“ÇEVREDEKİ İNSANLAR ARABAYI KALDIRARAK KENARA ALMIŞ”

Kazanın ardından sosyal medyada paylaşılan videolarda kendisini kurtarmak için canla başla mücadele eden vatandaşları gören ve teşekkür eden Batuhan Çakıcı, “Tramvay kendi yolunda gidiyordu. Ben de kendi yolumdaydım. Yolun sağ tarafında da park etmiş araçlar vardı. Araç parkının yasak olduğu bir yerdi. Park halindeki araçlardan birisi diğerlerine göre biraz daha yola doğru dışarıda duruyordu. Zaten tek şeritli bir caddeydi ve o esnada tramvay da geçiyordu. Tramvayla yol kenarına park eden aracın arasında kalarak sıkıştım. Hastanede tedavim tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Şuan evimdeyim. Sağlık durumum da gayet iyi. Sosyal medyada kaza yerinde çekilen videoları gördüm. Çevredeki insanlar aracı kaldırarak kenara almış, öylelikle sıkıştığım yerden çıkarılmışım. Duyarsız kalmayıp yardımıma koşan herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Cip ile tramvay arasında sıkışan motosiklet sürücüsünü böyle kurtardılar

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#Eskişehir#Trafik Kazası#Motosiklet Sürücüsü

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