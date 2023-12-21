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Cip ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: Aynı aileden 3 ölü

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#Balıkesir#Bidagiç#Savcılık
Cip ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: Aynı aileden 3 ölü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2023 23:17

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, kamyon ile kafa kafaya çarpışan cipteki aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi.

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Kaza, saat 20.30 sıralarında Bigadiç- Sındırgı karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Dursun Karataş (48) yönetimindeki 43 ZF 124 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Mustafa Güneç yönetimindeki 34 ANE 873 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde cipin sürücüsü Dursun Karataş ile araçtaki eşi Zeynep Karataş (51) ve annesi Cemile Karataş’ın (77) yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazeler savcılık ve jandarmanın kaza yerindeki incelemesinin ardından Bigadiç Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, kamyon sürücüsü Mustafa Güneç ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. 

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#Balıkesir#Bidagiç#Savcılık

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