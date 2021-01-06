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Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 06.01.2021 - 14:59 | Son Güncelleme:

Cip ile çarpışan hafif ticari araç, tarlaya uçtu: 2 yaralı

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Cip ile çarpışan hafif ticari araç, tarlaya uçtu: 2 yaralı
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SİVAS'ta, kavşakta cip ile çarpışıp, tarlaya uçan hafif ticari araçtaki 2 kişi, yaralandı.

Cip ile çarpışan hafif ticari araç, tarlaya uçtu: 2 yaralı
Kaza, saat 10.30 sıralarında, Kılavuz Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı cezaevi kavşağında meydana geldi. Musa Emmioğlu yönetimindeki 06 EMM 58 plakalı cip ile Yusuf Tulumcu'nun kullandığı 58 ABZ 171 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, tarlaya uçtu. Kazada sürücü Tulumcu, hafif ticari araçta sıkışırken, yanında bulunan Ahmet Tulumcu ise yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yusuf Tulumcu, araçtan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralı 2 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık görevlilerince ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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