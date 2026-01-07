‘Çintemani’ modern sanatta Timur’un sancağı Yavuz’un kaftanı...

Haberin Devamı

El sanatları dersinde öğretmenlerinin anlattığı Çintemani motifinden etkilenen Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri Zeynep Sayar, Hayat Göktaş ve Berfin İdil Gürüz, TÜBİTAK 2204-B yarışması için ‘Çintemani’nin Şifreleri: Yeni Nesil Tasarımlarla Kültürel Sürdürülebilirlik’ projesi hazırladı.

ORTA ASYA MOTİFİ

Kökleri Orta Asya’ya uzanan, Osmanlı padişahları tarafından kullanılan, geleneksel ancak unutulmaya yüz tutmuş bu motifi takvim, ajanda, tarak, takı, tabak bardak gibi gündelik kullanıma uygun ürünler üzerinde kullanan öğrenciler, bir de çocuklara uygun bir dijital oyun kodladı. Proje danışmanı Sosyal Bilgiler Öğretmeni Emine Tekin şunları söyledi: “Çintemani, çini sanatında kullanılan 3 göz şeklinde bir motif. Timur’un sancağında ve Yavuz Sultan Selim’in kaftanında kullanılan bu motif gücü, kudreti, koruyuculuğu simgeliyor ve insanın akıl, beden ve kalp gözünü temsil ediyor. İnsanın karar verirken bu üçünü dengede tutması gerektiğini anlatıyor. Biz bu motifin görüntüsünden çok derin anlamına odaklandık. Kültürümüzde çok önemli bir yeri olan ancak unutulmaya yüz tutmuş bu motifi tozlu raflardan indirip kullanımını yaygınlaştırmayı ve günümüze uygun şekilde çeşitlendirmeyi amaçladık. Hedefimiz Çintemani’nin yaygınlığını artırmak, bu kadim değeri ‘müzelik eşya’ olmaktan çıkarıp ‘yaşayan bir estetik’ haline getirmek.”

