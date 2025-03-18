Cinsiyetçi otele 142 bin liralık tokat... Erkek 2 kuzenin rezervasyonunu iptal ettiler

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Adana’da yaşayan ve erkek kuzeniyle tatil planı yapan M.E.L. (28), Antalya Alanya’daki otelin internet sitesi üzerinden rezervasyon yaptırdı. Birkaç gün sonra otel yetkilileri tarafından aranan M.E.L.’ye, tesiste erkek sayısının çoğunlukta olacağı gerekçesiyle konaklayamayacakları bilgisi verilip rezervasyonun iptal edildiği söylendi. Rezervasyon sonrası işyerinden izin ve uçak biletlerini alıp Alanya’ya gitmeye hazırlanan M.E.L., maddi ve manevi zarar gördüğü gerekçesiyle Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na (TİHEK) başvurdu. Başvuruyu değerlendiren TİHEK, otelin ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine karar vererek, işletmeye 141 bin 934 lira idari para cezası uyguladı.

‘DAMSIZ GİRİLMEZ ANLAYIŞI’

Müvekkilinin cinsiyetçi yaklaşımla muamele gördüğünü belirten avukat Senar Furkan Başak, “Müvekkilim, yaşadığı mağduriyeti gidermek için otelle tekrar iletişime geçti. Uçak bileti, izin günleri ve diğer masrafların boşa gitmesi nedeniyle zararının karşılanmasını talep etti. Ancak otel bu konuda hiçbir adım atmadı. Kurum, otelin 6701 sayılı Kanun’da yer alan ayrımcılık yasağını açık bir şekilde ihlal ettiğine karar verdi ve işletmeye 141 bin 934 lira idari para cezası uyguladı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’ndaki eşitlik ilkesine açıkça aykırı. İki kadın aynı otelde konaklayabilirken, sadece erkek oldukları için iki erkeğin bu haktan mahrum bırakılması açık bir cinsiyet ayrımcılığıdır. Otel, bazı eğlence mekânlarında görülen ‘Damsız girilmez’ anlayışıyla hareket etmiş. Ancak bu yaklaşım, hukuk önünde kabul edilemez. Bu karar, emsal niteliğindedir. Umarız bu tür ayrımcı uygulamalar son bulur. Antalya’da erkek erkeğe tatil yapmak ne yazık ki kısıtlı bir hal aldı” ifadelerini kullandı.