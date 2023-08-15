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Cinsiyet değişikliği ile ilgili makaleye İstanbul Tıp Fakültesi'nden inceleme

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#İstanbul Tıp Fakültesi#Cinsiyet Değişikliği#Çocuk
Cinsiyet değişikliği ile ilgili makaleye İstanbul Tıp Fakültesinden inceleme
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2023 12:04

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı 11 öğretim üyesinin yazdığı öne sürülen 18 yaş altındaki çocukların cinsiyet değişikliği süreçleriyle ilgili makaleyle ilgili inceleme başlattığını duyurdu.

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İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde mart ayında yayımlanan 'Cinsiyet Disforisi Olan Ergenlere Endokrinolojik Yaklaşım: Türkiye'de Üçüncü Basamak Bir Merkezde Pediatrik Endokrinoloji Bölümü Deneyimi' isimli makalede ergenlik çağındaki çocuklara cinsiyet değişikliği için hormon ilaçları verildiği ve ameliyatla cinsiyet değişikliği yapıldığı anlatıldığı öne sürüldü.

Tepkilere neden olan makaleyle ilgili İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden yapılan yazılı açıklamada "Basın ve sosyal medyada 18 yaş altı cinsiyet değişikliği süreçleri ile ilgili İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin yazarı olduğu makalede yer alan işlemlere ilişkin Dekanlığımız tarafından çok yönlü bir inceleme başlatılmıştır. Sürecin hukuki, akademik ve etik işleyişine ilişkin başlatılan inceleme üst düzey hassasiyetle takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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#İstanbul Tıp Fakültesi#Cinsiyet Değişikliği#Çocuk

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