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‘Cinsel suçlar’a özel savcı genelgesi

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#Bekir Bozdağ#Savcı#Cinsel Suçlar
‘Cinsel suçlar’a özel savcı genelgesi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 07:00

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ imzasıyla yayınlanan genelgeyle, her adliyede cinsel suçlarla ilgili savcı görevlendirilecek. Özel savcı, zorunlu olmadıkça dosyayı devretmeyecek. Böylelikle, cinsel suç dosyalarında uzmanlaşma sağlanacak.

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ADALET Bakanlığı’nca, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suç soruşturmalarının daha özenli yürütülmesi, soruşturmanın gizliliğine riayet edilmesi için yayınlanan genelgedeki ana başlıklar şöyle:

İKİNCİ KEZ ÖRSELENMESİN

Mağdur çocuk beyanı Çocuk İzlem Merkezleri’nde (ÇİM) şüpheli ile yüz yüze getirilmeden uzman aracılığıyla alınacak.

Olayın adli mercilere ne şekilde ve ne zaman yansıdığı, ilk defa kiminle ve nasıl paylaşıldığı,doktor raporları, tanık beyanları, kriminal raporlar, taraflar arasında husumet olup olmadığı, deliller, görüntü ve yazışmalar hep birlikte değerlendirilecek.

Soruşturma işlemleri, her adliyede belirli savcılarca takip edilecek. Zorunlu olmadıkça iş bölümü değişikliği yapılmayarak bu konuda uzmanlaşma sağlanacak.

Mağdurun failleri ile yüz yüze getirilmeden, ifade ve beyan işlemleri alınacak. Zorunluluk bulunmadıkça mağdur yalnızca bir kez dinlenecek. Böylece ikincil örselenmenin önüne geçilecek.

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BİRDEN FAZLA MUAYENEYE SON

Mağdurun sözü kesilmeyecek. Kullandığı kelimeler hukuksal veya tıbbi karşılığına dönüştürülmeden zapta geçirilecek. Mağdurun birden fazla adli muayeneye tabi tutulmasına ihtiyaç duyulmayacak şekilde işlemler yerine getirilecek.

Soruşturmanın gizliliği ilkesine özenle riayet edilecek.

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#Bekir Bozdağ#Savcı#Cinsel Suçlar

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