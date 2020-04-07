Oya ARMUTÇU / ANKARA
Haber Giriş: 07.04.2020 - 07:00,
‘Cinsel suçlar 1 yıl erken açık cezaevine’
İNFAZ teklifinin yasalaşması halinde kapsam dışı altı suç kategorisi içinde yer almayan cinsel istismar suçluları da 1 yıl erken açık cezaevine geçebilecek.
Profesör Ersan Şen, getirilecek açığa ayrılma düzenlemesini, 12 yıl ceza alan ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlusu örneği üzerinden Hürriyet’e anlattı. Şen, yürürlükteki hükümlere göre 12 yıl hapis alan bu hükümlünün açığa ayrılması için 6 yılını kapalı cezaevinde geçirmesi gerekirken, teklifle bu sürenin beş yıla ineceğini söyledi.
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