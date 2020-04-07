‘Cinsel suçlar 1 yıl erken açık cezaevine’

Profesör Ersan Şen, getirilecek açığa ayrılma düzenlemesini, 12 yıl ceza alan ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlusu örneği üzerinden Hürriyet’e anlattı. Şen, yürürlükteki hükümlere göre 12 yıl hapis alan bu hükümlünün açığa ayrılması için 6 yılını kapalı cezaevinde geçirmesi gerekirken, teklifle bu sürenin beş yıla ineceğini söyledi.