Cinsel şiddet mağduruna ‘erkek doktor’ tartışması

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Komisyon geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı’na bir ziyarette bulundu. Bakan Ali Yerlikaya ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürü Sibel Özdemir, Komisyon üyelerine çalışmalarına ilişkin bilgilendirmede bulundu. Ziyarette cinsel şiddete maruz kalan kadınlara “kadın doktor” önerisinin tartışma yarattığı öğrenildi. Meclis tutanaklarına tartışma şöyle yansıdı:

ERKEK DOKTORA MUAYENE OLUYORLAR

“Adalet Kaya (DEM Diyarbakır): Cinsel şiddet kriz merkezlerimiz yok bizim. Erkek doktora muayene olmak zorunda kalabiliyorlar cinsel şiddet sonrası.

Ali Yerlikaya (İçişleri Bakanı): Muayene olmak bizimle mi ilgili?

Kaya: Hayır ama bir birim olması gerekiyor.

Sibel Özdemir (Emniyet Genel Müdürlüğü Şube Müdürü): O gün götürdüğümüz hastanede erkek doktor varsa ve bu raporun da alınması gerekiyor biliyorsunuz, belli bir süre geçtikten sonra ne yazık ki delil oluşturamayabiliyor.

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DOKTORUN CİNSİYETİ OLMAZ

Kaya: İçişleri Bakanlığı’nın da doğrudan alanına girdiğini düşünüyorum. Çünkü kadınlar bu tür durumlarda önce karakola gidiyorlar, ilk karşılaştıkları memur tarafından doğrudan bir kadına yönlendirilmeleri gerekiyor ve daha sonraki bütün süreçlerde de ilk karşılaştıkları her çalışanın, her görevlinin kadın olması gerekiyor yani doktorun, savcının.

Kayıhan Pala (CHP Bursa): Doktorun cinsiyeti olmaz, lütfen bunu hekimlik uygulamaları dışına taşıyıp...

Kaya: Hayır, cinsel şiddet görmüş bir kadın açısından önemli.

Pala: Ama bu doğru bir yaklaşım değil.